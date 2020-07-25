На остров Тенерифе упал метеорит, ученые ищут его осколки. Фото
На Канарские острова Испании упал метеорит. Но до земли смогли долететь лишь небольшие обломки этого космического тела, которые теперь ищут на севере острова Тенерифе.
Об этом в субботу, 25 июля, информирует газета Diario de Avisos.
Падение метеорита произошло почти две недели назад - 14 июля. Однако исследователям стало известно об этом только сейчас. Так, местный Музей науки и космоса подтвердил факт падения космического тела благодаря записям с камер.
Ученые предполагают, что метеорит упал где-то на границе между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Сейчас там можно постараться найти небольшие обломки метеорита размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.
Ранее мы публиковали кадры, на которых запечатлено, как в небе над Токио произошел мощный взрыв, который осветил весь горизонт. Оказалось, что в атмосфере японской столицы сгорел метеорит.
Напомним, недавно ученые нашли в метеорите Allan Hills 84001, обнаруженном в 1984 году в Антарктиде, азотсодержащие органические молекулы.