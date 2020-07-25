На Канарские острова Испании упал метеорит. Но до земли смогли долететь лишь небольшие обломки этого космического тела, которые теперь ищут на севере острова Тенерифе.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует газета Diario de Avisos.

Падение метеорита произошло почти две недели назад - 14 июля. Однако исследователям стало известно об этом только сейчас. Так, местный Музей науки и космоса подтвердил факт падения космического тела благодаря записям с камер.

Ученые предполагают, что метеорит упал где-то на границе между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Сейчас там можно постараться найти небольшие обломки метеорита размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.

Ранее мы публиковали кадры, на которых запечатлено, как в небе над Токио произошел мощный взрыв, который осветил весь горизонт. Оказалось, что в атмосфере японской столицы сгорел метеорит.

Напомним, недавно ученые нашли в метеорите Allan Hills 84001, обнаруженном в 1984 году в Антарктиде, азотсодержащие органические молекулы.