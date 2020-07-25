В США произошел просто невероятной случай альтруизма. Американец отдал другу половину суммы в 22 миллиона долларов, которые он выиграл в лотерею Powerball.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, житель штата Висконсин Том Кук решил поделить крупный выигрыш со своим другом Джо Фини, потому что друзья еще около 30 лет назад договорились так поступить, если вдруг кому-то из них улыбнется удача.

Сорвав джек-пот в лотерее Powerball в июне этого года, Том Кук не стал жадничать и честно выполнил условия дружеской сделки, хотя их договоренность была скреплена лишь рукопожатием.

Сразу после выигрыша Том Кук позвонил своему старому другу, который сначала не мог поверить в доставшуюся ему часть выигрыша. Выбрав единовременное получение денег, друзья потеряли часть суммы и после вычета налогов получили по 5,7 миллионов долларов

Мужчины рассказали, что пока что не знают, куда потратить деньги, но уже точно решили, что оба бросят работу.

Напомним, в Финляндии полсотни людей, проживающих в одном городке, разделят между собой огромный джек-пот. Победители собираются разделить выигрыш между всеми поровну. Теперь в городке с 20 тысячами жителей появятся 50 миллионеров. Радуются и в мэрии, где верят, что победители хорошо повлияют на местную экономику.

Как сообщала "Страна", народный депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал огромный выиграш в лотерею. Так в его декларации указана сумма в размере 900 тысяч гривен, полученных от азартной игры.