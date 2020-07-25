За соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, который вступает в силу с 27 июля, будут следить на украинской стороне специальные контролеры-военные, в том числе и те, которые участвовали в миротворческих миссиях ООН.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует пресс-служба штаба ООС.

Командование ООС отметило беспрецедентный масштаб грядущего режима прекращения огня.

"По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - говорится в сообщении.

В штабе ООС также заявили о "дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", которые будут предприняты "на местах".

"Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально прикомандированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - добавили в пресс-службе.

Представители участников операции заявили, что этот шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач.

"В то же время, это не лишит украинских воинов возможности самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН. Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие", - добавили в штабе.

Кроме того, в пресс-службе ООС отметили, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.

"Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - заявили в штабе ООС.

Ранее мы публиковали полный текст документа, которым закреплен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны подписать лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.