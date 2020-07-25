На границе между Украиной и Польшей застряло около пяти сотен грузовиков. Очередь образовалась из-за ремонта на КПП.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"На польско-украинской границе на переходе "Дорогуск-Ягодин" выстроились длинные очереди. С обеих сторон стоят более пяти сотен грузовиков, а примерное время ожидания на пересечение границы составляет 24 часа", - указано в сообщении.

Ремонт будет продолжаться до октября. Однако это только первая причина задержки, вторая - интенсивное движение, которое обычно наблюдается на выходных.

Кроме того, очередь на КПП "Гребенное - Рава-Русская" составляет около 9 машин в сторону Польши и примерно 170 - в Украину. При этом желающие выехать в Польшу должны ожидать 9 часов, а при намерении заехать в Украину - 13 часов.

Напомним, 6 июля на границе Украины и Польши возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж".

Как сообщала "Страна", победа на выборах в Польше действующего президента Анджея Дуды разделила не только поляков, но и работающих там украинцев на два лагеря.