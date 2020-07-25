Этой ночью в Киевской, Черниговской и во всех западных областях Украины будет дождь. При этом осадки ожидаются на западе страны и завтра днем, 26 июля.

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидается переменная облачность, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью составит от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от ​+​23 до +28 градусов. В Хмельницкой области будет еще более жарко - там до +30 градусов.

В северных областях переменная облачность, ночью прольется кратковременный дождь, однако осадки не придут на территорию Сумской области. Ночью от +14 до +16, днем от +28 до +30, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В центральной части Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +​​28 до +33 градусов.

На территории восточных областей переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +​​28 до +33 градусов.

На юге Украины так же переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью от +16 до +21 градусов, днем от +​​30 до +35 градусов.

Завтра в Киеве ожидается переменная облачность, ночью пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов.

Ранее мы писали, что в разгар лета карпатский курорт Яремче в Ивано-Франковской области засыпало градом, а все окрестности - снегом.

Напомним, на сегодня синоптики предвещали, что дождь пройдет над западной частью страны.