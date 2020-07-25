Спортивный самолет рухнул на многоквартирный дом. Фото: Rheinische Post

В Германии 25 июля разыгралась страшная трагедия. Здесь легкомоторный спортивный самолет рухнул на крышу жилого дома, в результате чего три человека погибли. 

Об этом сообщает Rheinische Post.

"Небольшой самолет потерпел крушение в жилом районе города Везель в субботу днем. По предварительной информации, погибли три человека, среди них двое мужчин, которые были в самолете", - указано в сообщении.

Инцидент произошел со спортивным самолетом модели TL 96 на северо-западе страны. Третья жертва происшествия - жительница верхнего этажа дома, которая скончалась от ожогов в машине скорой помощи по дороге в больницу. 

Также известно о двух пострадавших, но живых жителях дома. Во время осмотра завалов квартиры спасатели нашли и двухлетнюю дочь умершей женщины. 

Спортивный самолет рухнул на многоквартирный дом. Фото: Rheinische Post

Пожар удалось потушить быстро, однако квартира была полностью разрушена. 

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщала "Страна", в Турции произошла авиационная катастрофа. На горе Артос разбился разведывательный самолет. При крушении погибли пятеро сотрудников службы безопасности Турции и два пилота. 

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