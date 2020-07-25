Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона изобрели устройство, которое может определить наличие коронавируса SARS-CoV-2 в воздухе.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил портал MedicalXpress.

Так, детектор, в основе своей состоит из нескольких очень тонких проводников, покрытых слоем золота и способных выявить инфекцию в воздухе. Авторы разработки утверждают, что детектор работает при подключении к мобильному телефону, а реакция устройства на анализируемые образцы обрабатывается при помощи искусственного интеллекта.

"Время обработки результатов теста составляет несколько минут, и вы проводите тестирование на месте, а не отправляете свой образец в большую коммерческую лабораторию, теряя время. Это позволит профессионалам немедленно определить, что человек должен быть помещен на карантин, а также быстро выявить тех, с кем инфицированный контактировал", - уверяют разработчики.

Напомним, недавно в Португалии ученые из лиссабонского института молекулярной медицины изобрели маску, которая может полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

Ранее мы писали, что ученые из Ганноверского университета ветеринарной медицины научили собак распознавать образцы, которые были взяты у зараженных коронавирусом.