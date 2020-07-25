В субботу, 25 июля, израильтяне вышли на акции протеста за отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху и членов его правительства. Участники протеста пригрозили властям судебными разбирательствами за применение водометов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Полиция начала использовать водометы против протестующих. Это несоразмерное и неоправданное применение силы против них. Использование водометов угрожает безопасности демонстрантов, и в последнее время привело к тяжелым травмам, включая травмы головы и других органов", - указано в заявлении организаторов протеста.

По словам протестующих, если полиция продолжит применять водометы, активисты обратится в Верховный суд с обвинениями о неправомерном использовании физической силы против мирных демонстрантов.

Акции проходят в Иерусалиме и Тель-Авиве. Митингующие недовольны мерами по сдерживанию коронавируса, а также попытками Нетаньяху избежать суда по делу о коррупции. Стоит отметить, что судебные разбирательства в отношении главы правительства приостановили на период карантина.

Напомним, в Израиле, где наблюдается новая вспышка коронавируса, был зафиксирован антирекорд по числу инфицированных за сутки - 1 464 человека.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие места опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Так, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.