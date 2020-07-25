Под Житомиром на трассе "Киев - Чоп" водитель фуры предпринял неудачную попытку развернуть грузовик и его занесло. Из-за этого на трассе образовалась пробка.

Об этом в субботу, 25 июля, сообщил очевидец происшествия Олег Вовчук в своем Facebook.

"Окружная Житомира... Фуру занесло.. Движение по трассе Киев-Чоп приостановлено", - написал он в социальной сети около 18:00.

При этом, судя по данным сервиса Google Карты, фуру так и не убрали с проезжей части. На месте происшествия все еще сохраняется серьезная пробка.

Напомним, на днях во Львовской области на трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля. В результате масштабного ДТП погибли двое водителей. Еще одна женщина госпитализирована с телесными повреждениями.

В июне мы сообщали, что в результате еще одного ДТП на этой же трассе погибли четыре человека.