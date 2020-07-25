Бронемашина России БРДМ-2, которая утонула в Керченском проливе сегодня утром, 25 июля, осталась лежать на дне. Отмечается, что ее не могут поднять военную технику из-за шторма.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Сергея Чернакова.

"В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра", - заявил он.

Напомним, сегодня, в Керченском проливе в аннексированном Крыму во время российской акции "Керченский десант "Дорога мужества" затонула одна из трех БРДМ-2. Все они форсировали пролив и одна из боевых машин не смогла выплыть.

Как сообщала "Страна", в России заявили, что свыше 11,5 тысяч земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. Больше всего среди них украинцев. Им принадлежит 9,75 тысяч земельных участков, которые РФ конфисковала, выпустив соответствующий закон.