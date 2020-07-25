Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый признал неудачной операцию по подъему токсичного катера "Delfi" на сушу.

Об этом в субботу, 25 июля, он написал в своем Facebook.

"Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей. Буксиры оказались технически неспособны вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - пишет губернатор.

Куцый призвал Администрацию морских портов Украины (АМПУ) сделать все возможное, чтобы как можно скорее получить право на "ликвидацию этого лома" из акватории Одессы. Также чиновник считает, что судовладелец должен в ближайшее время отказаться от права на подъем суда и передать эти полномочия АМПУ.

"Для этого завтра я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации", - сообщил Куцый.

По его словам, на днях будет обнародован план Одесской ОГА и министерства инфраструктуры по подъему танкера.

"Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидацию и уборку танкера с городского пляжа", - резюмировал губернатор.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского сообщил о планах по подъему судна до 20 июля.

18 июля был начат демонтаж танкера, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

Дальнейшие попытки, которые предпринимались на протяжении нескольких дней, также не увенчались успехом.

Ранее мы писали, что АМПУ призвала областные власти признать ситуацию с танкером "Delfi" техногенной катастрофой.