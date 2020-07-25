На американский штат Техас надвигается мощный ураган "Ханна", который станет первым ударом тропической стихии в этом году по США.

Об этом сообщает CBC News.

Скорость урагана оценивают примерно в 120 километров в час, он принесет от 150 до 300 мм осадков, ливни, штормовые волны и торнадо.

Сформировавшийся в Атлантическом океане шторм, который усилился до урагана, является только одной из прогнозируемых на выходные стихий.

Так, другой тропический шторм "Гонсало" уже движется в сторону Карибского бассейна со скоростью 28 километров в час и принесет от 25 до 76 мм осадков.

"Метеорологи обнаружили, что "Ханна" стал первым ураганом в сезоне Атлантического шторма 2020 года. Он продолжает укрепляться по мере того, как подходит ближе к побережью Южного Техаса. Порывистые шквалы ветра происходят вдоль центрального побережья Техаса", - сообщила местная метеорологическая станция.

Напомним, в Киеве был настоящий ураган с ливнем и градом. Непогода валила деревья. Спасатели пытались ликвидировать последствия, чтобы не останавливать городское движение.

Как сообщала "Страна", в начале июня на побережье США надвигался тропический шторм Кристобаль. Утром 7 июня он достиг берега Мексиканского залива и вызвал подтопления в штатах Флорида и Луизиана.