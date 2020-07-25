В Португалии ученые из лиссабонского института молекулярной медицины изобрели маску, которая может полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует издание La Razón.

Разработка получила название MoxAdTech. По заверениям исследователей, маска способна деактивировать действие вируса, вызывающего Covid-19. Продукт португальского производства стал результатом совместной работы академического и научно-технического сообществ.

В заявлении института говорится, что маска разработана с использованием высокотехнологичной ткани, которая объединяет несколько различных водонепроницаемых слоев. Испытания, проведенные исследователями, подтверждают эффективность маски в защите от этого заболевания.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект сохраняется даже после того, как ткань подвергается 50 стиркам", - утверждает Педро Симас, вирусолог из института молекулярной медицины Лиссабона.

Ранее мы писали об успехах американских ученых, которые изобрели маску, способную светиться при контакте с коронавирусом.

Тем временем российские исследователи утверждают, что они уже изобрели вакцину от коронавирусной болезни. По их словам, лекарство обеспечит иммунитет к Covid-19 у людей на 2 года.