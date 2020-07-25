В субботу, 25 июля, спасателям в Карпатах пришлось срочно эвакуировать группу туристов с малолетними детьми, которых стихия застала на вершине Говерлы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 июля в 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи", - указано в сообщении.

На гору направили четыре спасателя и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения из села Лазещина. Около 17.00 спасатели нашли туристов, погрузили женщин и детей в вездеход и отправили к подножию горы, остальные члены группы отправились в путь пешком в сопровождении спасателей.

Группа туристов отправилась в поход по Говерле с шестью детьми, несмотря на то, что спасатели три дня подряд объявляли штормовое предупреждение.

Напомним, в разгар июля карпатский курорт Яремче в Ивано-Франковской области засыпало градом, а все окрестности - снегом.

Как сообщала "Страна", на территории западных областей, где накануне объявили штормовое предупреждение, спасатели ликвидировали все последствия непогоды. Всего было разрушено 200 км дорог и 96 мостов.



