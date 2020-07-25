Подстреленные азербайджанцы написали заявления в полицию. Заведено три уголовных дела. "Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг ночного конфликта азербайджанцев и армян в Киеве.

Как мы узнали из собственных информированных источников а МВД, раненые азербайджанские студенты-20-летний Ниджат Каримов и его ровесник и сокурсник по фамилии Адбасов все-таки написали заявления о причинении им телесных повреждений (вследствие огнестрельных ранений), произошедших в ночь на субботу во дворе дома на улице Евгения Коновальца в Киеве.

Изначально сигнал об этом происшествии полиция получила от медиков. Конфликт произошел после того как молодые люди - азербайджанцы и армяне начали словесную перепалку во дворе на улице Коновальца на фоне событий на фоне событий на границе двух стран.

Потерпевшие азербайджанцы утверждают, что именно армяне первыми открыли огонь по четырем азербайджанским студентам Киевского университета технологий и дизайна, вследствие чего двое были ранены. По их словам, по возвращении домой азербайджанские студенты заметили во дворе автомобиль с армянскими номерами - "Мерседес" (кубик).

Владелец автомобиля - армянин также увидел, что на него смотрят, завязался спор. К конфликту подключился еще один армянин. Потом, со слов потерпевших, один из армян достал пистолет и выстрелил в молодых людей, после чего стрелок с товарищем скрылись с места происшествия.

Эта версия проверяется следственным путем. Полиция завела три уголовных производства - два по по ч.4 ст.296 УК Украини (Хулиганство с использованием оружия) и по ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием). Виновников инцидента пытаются установить по видеозаписям камер наблюдения. Даже если впоследствии раненные в ноги азербайджанцы и откажутся от претензий к виновникам, отвечать стрелку все равно придется, так как хулиганство и незаконное обращение с оружием не относятся к статьям частного обвинения (дело не закрывается по заявлению потерпевшего), так как это преступления против общественной безопасности.

Напомним, между Арменией и Украиной пробежала черная кошка из-за позиции Киева по конфликту Еревана с Баку. В армянской столице пикетировали и облили борщом наше посольство, обвинив в поддержке Азербайджана. Протестующие из правых партий держали плакаты на английском языке "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь, как Украина", "Їжте та замовкніть" на украинском и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана в разгар нового обострения отношений с Арменией недвусмысленно намекнул на предательство интересов его страны некоторыми послами. Ильхам Алиев заявил, что таких дипломатов контролируют иностранные спецслужбы.