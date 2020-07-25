Сегодня, 25 июля, в Украине начались полуфиналы плей-офф за право сыграть во втором отборочном раунде Лиги Европы. Первым финалистом стал "Колос" разгромивший "Днепр-1".

НСК "Олимпийский" впервые за долгое время распахнул ворота перед болельщиками - на полуфинал плей-офф за Лигу Европы между "Колосом" и "Днепром-1" пожаловали 2 915 болельщиков, несмотря на крайне дождливую погоду. Присутствие зрителей и статус матча завели футболистов, и они продемонстрировали крайне зрелищный футбол.

Об этом сообщает "Террикон".

Первый тайм проходил в примерно равной борьбе. Но "Колос" в середине тайма выдал ударную двухминутку, в результате которой забил дважды. Сперва Антюх справа вырезал отменную передачу в центр на Ориховского, который головой послал мяч в левый угол и тут же стал смотреть на лайнсвумен - гол чистый! А потом забил уже сам Антюх, который после передачи Морозко в центр на ход приблизился к штрафной и поразил все тот же левый угол рикошетом от Цурикова - 2:0!

Между таймами Дмитрий Михайленко провел двойную замену - вышли Тейлор и Кравченко. Тейлор проявил себя буквально сразу, разобравшись на правом фланге с защитником и выложив мяч на голову Супряге - тот попал в штангу, но срикошетило от голкипера и все же влетело в сетку. Автогол, и это 2:1! Но сразу же счет восстановился - вратарь "Днепра-1" Клищук ошибся на выходе, и Антюх оформил дубль, поразив головой пустые ворота на правой штанге.

3:1, и дальше "Колос" уверенно стал играть по счету. Пожалуй, именно номинальные хозяева были ближе к четвертому голу, чем "Днепр" ко второму. Это и произошло - Когут упал в штрафной, Монзуль дала играть дальше, "Колос" понесся в контратаку, и разогнавший ее Морозко поразил ворота с рикошетом от защитника. VAR проверил - с Когутом все было чисто, гол был засчитан.

4:1 - "Днепр-1" остается без еврокубков, а "Колос" выходит в финал. Теперь ясно, что закалка в топ-шестерке оказалась полезнее, чем победа в нижней шестерке.

2019-20, Чемпионат Украины. 1/2 финала за Лигу Европы.

"Колос" - "Днепр-1" 4:1 (2:0)

Голы: Ориховский, 22 (1:0); Антюх, 24 (2:0); Волынец, 48 (автогол) (2:1); Антюх, 50 (3:1); Морозко, 87 (4:1)

"Колос": Волынец; Емец; Зозуля А.; Максименко (Парамонов, 73); Смирный; Гавриш; Задоя (Петров К., 53); Ориховский (Костышин Д., 73); Антюх; Морозко; Лысенко (Бондаренко А., 49)

"Днепр-1": Клищук; Адамюк; Сваток; Логинов; Цуриков; Вакулко (Булеца, 62); Когут И.; Ди Франко (Тейлор Л., 46); Коркишко (Кравченко С., 46); Хобленко; Супряга

Предупреждения: Морозко, 15; Задоя, 23; Максименко, 35; Смирный, 94 - Цуриков, 6; Ди Франко, 44.

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