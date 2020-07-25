Вчера, 24 июля, в Нежине Черниговской области мужчина погиб в результате взрыва, который произошел возле его собственного автомобиля.

Об этом в субботу, 25 июля, рассказала пресс-секретарь Нежинского отдела полиции Инна Музыченко, как передает "Суспільне Чернігів".

"Неподалеку от одного из кафе, ближе к гаражам мужчина был обнаружен у собственного автомобиля, где произошел взрыв. Что именно взорвалось устанавливает следствие", - сказал представитель полиции.

Правоохранители установили, что жертва происшествия - мужчина 1967 года рождения, который работал водителем в Нежинском районном совете на протяжении 10 лет.

"Предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно. Думаю, это был несчастный случай", - считает глава райсовета Олег Бузун.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115, ч. 1 - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, недавно на улице Большой Васильковской в Киеве горел автомобиль. По словам очевидцев, перед возгоранием прогремел взрыв.

Ранее в этом году под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами. В результате происшествия никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.