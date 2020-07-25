Глава Минюста Польши Збигнев Зиобро заявил, что страна планирует подать заявку на выход из Стамбульской конвенции о домашнем насилии и сексуальном образовании детей из-за "нарушения прав родителей".

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства, вскоре Минюст подаст заявку в Министерство труда и семьи, после чего начнется процесс выхода из соглашения.

"Оно содержит элементы идеологического характера, которые мы считаем вредными", - заявил Зиобро.

Агентство отметило консервативное направление социальной политики избранной правящей партии Польши "Право и справедливость", которая тесно сотрудничает с католической церковью.

"Цель (выхода из конвенции - Ред.) состоит в том, чтобы узаконить насилие в семье", - заявила Магдалена Лемпарт, одна из организаторов многотысячного протеста женщин, которые мгновенно отреагировали на такое заявление.

По информации Всемирной организации здравоохранения, за все время карантинных ограничений, случаи домашнего насилия в странах Европы заметно участились.

Напомним, в 2018 году Порошенко призывал Верховную Раду ратифицировать Конвенцию совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульскую конвенцию).

Как сообщала "Страна", создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) “Ценности. Достоинство. Семья” обернулось нешуточными спорами в депутатском корпусе, которые выплеснулись в социальные сети.