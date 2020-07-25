В Киеве легковушка столкнулась с грузовиком, который срикошетил в билборд. Есть пострадавшие
В субботу 25 июля в Киеве произошло очередное масштабное ДТП. На Броварском проспекте легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который в свою очередь врезался в билборд.
Об этом информирует ресурс УНН.
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие, однако их количество на данный момент неизвестно. Сейчас из-за ДТП на Броварском проспекте наблюдается большой затор, движение транспорта затруднено.
Напомним, вчера в Нацполиции поделились картой самых опасных участков дорог в Украине. Кроме того, ведомство анонсировало старт программы "Безопасное шоссе", в рамках которой полицейские начнут усиленно контролировать ситуацию на дорогах.
Сегодня мы уже писали о еще одном ДТП. Так, в селе Семиполки под Киевом в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и пассажирским автобусом погиб один человек.