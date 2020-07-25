В субботу 25 июля в Киеве произошло очередное масштабное ДТП. На Броварском проспекте легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который в свою очередь врезался в билборд.

Об этом информирует ресурс УНН.

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие, однако их количество на данный момент неизвестно. Сейчас из-за ДТП на Броварском проспекте наблюдается большой затор, движение транспорта затруднено.

Напомним, вчера в Нацполиции поделились картой самых опасных участков дорог в Украине. Кроме того, ведомство анонсировало старт программы "Безопасное шоссе", в рамках которой полицейские начнут усиленно контролировать ситуацию на дорогах.

Сегодня мы уже писали о еще одном ДТП. Так, в селе Семиполки под Киевом в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и пассажирским автобусом погиб один человек.