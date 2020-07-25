В Киеве сразу у нескольких сотрудников Голосеевского районного суда подтвердилась коронавирусная болезнь Covid-19. При этом суд не закрывается на карантин, однако некоторые изменения в его работе все-таки произойдут.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует портал "Судебная власть Украины".

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у ряда работников Голосеевского районного суда города Киева подтвержден диагноз Covid-19. Действующее законодательство не предусматривает приостановление работы суда, а следовательно Голосеевский районный суд Киева продолжает осуществлять судопроизводство, для обеспечения доступа к правосудию", - говорится в сообщении.

При этом число сотрудников суда, которые заболели Covid-19 не уточняется.

В суде отметили, что для безопасного пребывания в здании суда проводится уборка всех поверхностей дезинфицирующими средствами. Также приняты меры для самоизоляции лиц, непосредственно контактировавших с больными, с их последующим тестированием на Covid-19.

Также, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни среди посетителей и работников суда, распоряжением председателя суда №16 от 24.07.2020 года усилен карантин до 31.07.2020 года, в частности:

прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов в режиме видеоконференции в Голосеевском районном суде города Киева, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства;





прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом;





сотрудниками службы судебной охраны допускаются в помещения суда исключительно участники судебных заседаний в защитных масках и после термометрии;





судьи Голосеевского районного суда проводят судебные заседания только с участием участников дела

"С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией, возможно использовать альтернативные пути обращения в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами, заявлениями, жалобами и т.п., а именно посредством почтовой связи, электронной почты суда inbox@gl.ki, court.gov.ua, а также через ящик, установленный на 1 этаже в холле суда", - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, в июне в Лычаковском районном суде Львова также была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Пять работников учреждения заболели Covid-19, а у еще одного сотрудника обнаружили антитела.

Ранее мы писали, что у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.