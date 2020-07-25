Утром 25 июля пять кораблей НАТО зашли в одесский порт под руководством флагмана SNMG2 для участия в военных учениях Sea Breeze-2020.

Первыми в Практической гавани на военно-морской базе "Юг" пришвартовались румынский корвет "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Затем к 18,19 и 20 причалу прибыли испанский флагман "Альваро де Базан", турецкий "Йылдирим" и румынский "Регина Мария".

Об этом сообщает "Думская".

Все корабли уже не впервые присоединяются к учениям в Одессе, кроме испанского "Альваро де Базан", который посетил морской порт впервые.

Видео: YouTube / "Думская"

Напомним, 20 июля в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2020, которые проходят в новом формате из-за коронавируса. По информации Минобороны Украины, учения будут длиться семь дней, в них будут участвовать ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Как сообщала "Страна", США направили в Черное море ракетный эсминец USS Porter, который примет участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020.