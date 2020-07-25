Королева переживает за Ефремова в тюрьме. Фото: ТАСС

Наташа Королева, российская певица украинского происхождения, которой запретили возвращаться на родину из-за поддержки Путина, призвала не отправлять Михаила Ефремова в тюрьму после смертельного пьяного ДТП

Об этом Наташа Корлева рассказала в интервью "КП"

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем", - заявила артистка. 

Однако она уточнила, что садиться пьяным за руль - уже само по себе преступление, а сказанными словами она не оправдывает поступок Ефремова. 

Напомним, Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в спровоцированном актером Ефремовым ДТП Сергея Захарова, намерена судиться со следствием, чтобы ее признали потерпевшей по делу. 

Как сообщала "Страна", дело актера театра и кино Михаила Ефремова, который в начале июня в пьяном виде устроил смертельное ДТП, будет рассматривать судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова. Под ее руководством были оглашены приговоры бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

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