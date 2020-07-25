В Пентагоне пообещали обнародовать данные о зафиксированных случаях обнаружения неопознанных летающих объектов.

Об этом со ссылкой на представителей Минобороны США передает The New York Times.

Пентагон распустил секретное подразделение, которое занималось исследованием случаев НЛО, однако вместо него было создано новое ведомство, под названием "Рабочая группа по изучению неопознанных летающих явлений". В него входят сотрудники спецподразделения Управления военно-морской разведки.

Ожидается, что группа предоставит данные о нескольких случаях обнаружения НЛО в течение 180 дней после того, как американская разведка даст на это соответствующее разрешение. При этом бывшие чиновники, которые занимались поиском НЛО, считают, что разведка ищет не доказательства существования неопознанных объектов, а следит за тем, используют ли какие-то новые технологии в авиации потенциальные противники США, такие как Россия или Китай.

Так, сенатор и глава комитета по разведке Марко Рубио, заявил, что наибольшее беспокойство вызывают неопознанные объекты, которые пролетают над американскими военными базами, так как это может свидетельствовать о "технологическом скачке" какой-либо страны в военной сфере.

Однако, по мнению сенатора, этим объектам может быть дано и "скучное объяснение", то есть это могут быть не инопланетяне или китайские аппараты.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что подумает над тем, чтобы рассекретить документы о том, что называют Розуэлльским инцидентом. Речь идет о якобы крушении НЛО в штате Нью-Мексико 2 июля 1947 года.

Ранее Минобороны США выпустило три коротких видео, на которых запечатлены "неопознанные воздушные явления". На них быстро движущиеся объекты (НЛО) сняты инфракрасными камерами.