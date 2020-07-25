Ивано-Франковскую область засыпало снегом и градом. Фото: Facebook / Александр Сорохманок

В разгар июля карпатский курорт Яремче в Ивано-Франковской области засыпало градом, а все окрестности - снегом. 

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях местные жители. 

Ивано-Франковскую область завалило снегом и градом. Фото: Facebook / Александр Сорохманок

Ивано-Франковскую область завалило снегом и градом. Фото: Facebook / Александр Сорохманок

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям региона третий день день подряд объявляют штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности. Так, спасатели предупредили о граде, проливных дождях, возможных снегопадах, шквальном ветре до 20 метров в секунду на территории Ивано-Франковска и всей области. 

 Видео: YouTube / "Місто"

Видео: Facebook / Сергей Зваричук

Как сообщала "Страна", на территории западных областей, где накануне объявили штормовое предупреждение, спасатели ликвидировали все последствия непогоды. Всего было разрушено 200 км дорог и 96 мостов

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