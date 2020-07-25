В разгар июля карпатский курорт Яремче в Ивано-Франковской области засыпало градом, а все окрестности - снегом.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях местные жители.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям региона третий день день подряд объявляют штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности. Так, спасатели предупредили о граде, проливных дождях, возможных снегопадах, шквальном ветре до 20 метров в секунду на территории Ивано-Франковска и всей области.

Видео: YouTube / "Місто"

Видео: Facebook / Сергей Зваричук

Как снегом накрыло.



Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. Его было столько, что в некоторых местах казалось, что выпал снег. pic.twitter.com/5Y2VAX6hpc — КОРОНАВИРУС ☢️Украина 🇺🇦 (@Virus19Korona) July 25, 2020

Как сообщала "Страна", на территории западных областей, где накануне объявили штормовое предупреждение, спасатели ликвидировали все последствия непогоды. Всего было разрушено 200 км дорог и 96 мостов.