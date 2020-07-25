Процесс сбора подписей среди народных депутатов фракции "Слуга народа" для проведения внеочередной сессии Верховной Рады пока не начат. На данный момент нардепы работают с избирателями на округах.

Об этом в субботу, 25 июля, в ходе брифинга рассказал первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей. Если говорить о необходимости, то она всегда есть. Во-первых, история с тем, что затянулось рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе, которое технически и хронологически выбило несколько десятков хороших законов из повестки дня - к ним можно возвращаться или думать, что делать с ними дальше", - сказал Корниенко.

По его словам, народным депутатам еще предстоит разблокировать законопроекты, которые не могут быть переданы на подпись президенту из-за зарегистрированных в Раде постановлений.

"Также есть проблемы организационные: постановлением заблокирован закон о зеленом рынке энергии. Это может обойтись стране еще дополнительно в несколько сотен миллионов гривен и нужно это учитывать", - добавил нардеп.

По словам Корниенко, сейчас в "Слуге народа" не идет процесс сбора подписей для проведения внеочередной сессии парламента.

"Если говорить о каких-то датах, то я бы сейчас не называл конкретных дат. Конкретики по поводу этого у депутатов нет, сбора подписей нет, подписных листов нет - процесс никакой не идет. Идут разные разговоры и консультации, которые могут закончиться внеочередными сессиями или уже очередной сессией, она должна быть по Конституции в первый вторник сентября", - сказал Корниенко.

Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, недавно лидер фракции "Слуга народа" заявил, что внеочередное заседание Рады состоится в День независимости Украины - 24 августа.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал 2-3 внеочередных сессии парламента.