Еврокомиссия поддержала меры по восстановлению рынков капитала, с тем чтобы помочь преодолеть кризис домашним хозяйствам, банковской системе и предприятиям.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

"Мы продолжаем наши усилия по оказанию помощи гражданам и предприятиям ЕС в период коронавирусного кризиса и последующего восстановления. Рынки капитала жизненно важны для восстановления, потому что одного государственного финансирования будет недостаточно, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло", - заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, реформа даст предприятиям Европы возможность получить необходимое финансирование и продолжить усилия по выводу экономики Европы из кризиса.

Стоит отметить, что эти меры входят в пакет по восстановлению экономики Европы после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и вынужденной изоляцией.

Напомним, большую часть средств из фонда восстановления и модернизации экономики Евросоюза, который утром 21 июля после длительных и сложных переговоров утвердили лидеры ЕС, потратят в 2021-2022 году. Приоритетными для инвестирования станут перспективные проекты - например, возобновляемая энергетика или искусственный интеллект.

Как сообщала "Страна", депутаты Европейского парламента отказались голосовать за амбициозный семилетний антикризисный бюджет ЕС, которые главы государств с большим трудом согласовали на этой неделе.