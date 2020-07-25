Отношения между КНР и США продолжают стремительно накаляться. Сегодня ночью, 25 июля, группа американских чиновников вторглась в генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас), после того, как власти США приняли решение закрыть дипломатическое представительство. МИД КНР после этого анонсировал жесткие ответные действия.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

Сообщается, что китайские дипломаты покинули закрытое по требованию американских властей консульство КНР в Хьюстоне. Через некоторое время после этого у здания появились, предположительно, американские госслужащие, которые вскрыли одну из дверей и проникли в помещение.

Представители китайского МИД пригрозили США отреагировать на инцидент.

"Здание Генерального консульства Китая в Хьюстоне является зданием дипломатического консульства, а также национальной собственностью Китая. В соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях и китайско-американским консульским договором, Соединенные Штаты не должны никоим образом нарушать границы консульства Китая в Хьюстоне. Китай выразил свое сильное недовольство и решительную оппозицию США, насильственно вломившимся в Генеральное консульство Китая в Хьюстоне, и подал официальные заявления. Китай сделает правильный и необходимый ответ на этот акт", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, недавно власти США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео выступил с жесткой антикитайской речью, в ходе которой он призвал создать новый альянс государств для противодействия КНР.