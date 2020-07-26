В государственном концерне "Укроборонпром" готовятся кадровые перестановки. В первую очередь они связаны с назначением нового вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. В ведение последнего как раз и входят оборонные производства, а потому закономерно, что там начнутся определенные перемены.

Правда, сразу после назначения Уруского в "Укроборонпроме" дали понять, что хотели бы от него несколько дистанцироваться.

Замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем написал пост, в котором заявил, что работать концерн будет в правительстве с замминистра экономики Светланой Панаиотиди. Что выглядело как явная фронда.

Впрочем, на практике реализовать такой подход будет достаточно трудно, так как президент Зеленский четко обозначил оборонно-промышленный комплекс как основную сферу деятельности нового вице-премьера.

И последствия не заставили себя ждать.

Как стало известно "Стране" из своих источников в оборонной отрасли, нынешний глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, у которого еще год назад были грандиозные планы по реформированию компании, попросился в отставку. Точнее, он хочет сложить полномочия гендиректора и занять кресло в набсовете концерна.

"Зарплата хорошая, а ответственность гораздо меньше", - поясняет мотивы Абромавичуса источник.

На место нового руководителя сейчас рассматривается три кандидатуры.

Сам Абромавичус продвигает на нового гендиректора "Укроборонпрома" своего нынешнего зама по маркетингу и сбыту Михаила Морозова. Морозов - выходец из советских спецслужб, одно время руководил компанией "Прогресс" (занимается экспортом в структуре "Укроборонпрома"), а также работал в группе компаний ISTIL бизнесмена Мохаммада Захура.

В прошлом году Абромавичус пригласил Морозова в "Укроборонпром" специально под развитие экспортного направления.

Тогда же Абромавичус пообещал, что доходы от экспорта вырастут к 2025 году впятеро (до 2 млрд долларов). Но пока особых успехов в этом направлении нет. Доходы "Укрспецэкспорта", по итогам первого квартала этого года (более свежих данных нет) выросли, но незначительно - с 343,7 млрд до 381 млн гривен. Хотя на фоне провальных итогов других предприятий госконцерна (общий доход по "Укроборонпрому" упал с почти 1,7 млрд до 716,1 млн, то есть, на миллиард гривен) итоги по экспорту выглядят относительно неплохо.

Еще один кандидат на должность гендиректора концерна - нынешний херсонский губернатор Юрий Гусев. Одно время он был замминистра обороны, позже баллотировался в Раду от "Слуги народа", но снял свою кандидатуру. Как заявил тогда Давид Арахамия (они с Гусевым давно дружат), на Гусева была "мощная информационная атака". Так, его обвиняли в закупках топлива для армии по завышенным ценам (якобы, переплата составила 180 млн гривен) и махинациях с квартирами для военных.

Кандидатуру Гусева отстаивает Давид Арахамия, - говорит наш источник.

На вопрос "Страны", хочет ли сам Гусев уйти из Херсонской ОГА в "Укроборонпром" наш источник ответил: "Можно заниматься большими делами, а можно семечками. Так вот Херсонская область - это семечки".

Своего кандидата для "Укроборонпрома" имеет и назначенный недавно вице-премьер-министр Олег Уруский.

Сразу же после назначения он заявил, что сосредоточится на реформировании ОПК. Главой "Укроборонпрома", по словам нашего источника, он хочет видеть Юрия Терещенко.

Терещенко - не чужой человек для "Укроборонпрома". Он уже работал в госконцерне на разных должностях, а после Майдана стал на некоторое время и.о руководителя госконцерна (его назначили туда с подачи Александра Турчинова).

Терещенко связывали с нардепом от "Батькивщины" Александром Дубовым. Их имена фигурировали в громком скандале со схемами и выводом денег с Киевского бронетанкового завода. Последний, якобы, перечислил 12 млн гривен фирме-прокладке "Спец-Ком-Юг" и еще 17 млн заплатил за черные и цветные металлы, которые вообще не использовались в производство БТРов.

Кто из претендентов в итоге возглавит "Укрооборонпром" пока непонятно. Но в любом случае ему достанется достаточно проблемное наследство.

"Уже очевидно, что с реформами в "Укроборонпроме" ничего не вышло. Показатели резко ухудшились, некоторые предприятия работают по 2-3 дня в неделю, нет госзаказов и новых экспортных рынков. Даже некогда мощные предприятия сейчас испытывают немалые сложности. Скажем, Конотопский вертолетный завод собирается просить денег на зарплаты", - рассказал наш источник.

Скажем, доходы "Спецтехноэкспорта" упали с 884 млн гривен в первом квартале 2019 года до 132,3 млн за аналогичный период 2020 года. Доходы "Укринмаша" сократились вдвое - с 47,4 млн до 23 млн. По "Прогрессу" падение вообще рекордное - с 327 млн до 8 млн.

"Никто не занимается развитием производства, идет только перераспределение потоков внутри концерна, и постоянно выдаются какие-то презентации, которые не воплощаются в жизнь. Госзаказов нет, а за бюджетные деньги закупаются импортные вертолеты, катера и "Джавелины". Новый закон о госзакупках еще фактически не заработал, а старый уже практически не работает, поэтому возникла вынужденная пауза. Кроме того, предприятия теряют на курсовых скачках", - говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

При этом у государства до сих пор нет четкой стратегии относительно развития оборонного комплекса.

"В этом вопросе турборежима почему-то не получилось. По многим направлениям время уже потеряно, а некоторые стратегические предприятия на грани остановки, их попросту порежут на металлолом, если не предпринять срочных мер", - считает Бондарчук.