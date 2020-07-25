В субботу, 25 июля, в Одессе провалилась очередная попытка поднять затонувший у берегов города танкер Delfi. Стальные канаты, которыми решили воспользоваться в этот раз, так же оборвались.

Об этом передает Telegram-канал PavlovskyNews.

В то же время корреспондент "Страны" сообщает с места, что затонувший бункеровщик с утра зацепили на два стальных троса. Около 15.30 два буксира попробовали стронуть судно с места, однако один из тросов с громким хлопком оторвался в месте крепления на борту Delfi. Буксирам пришлось уйти восвояси.

На понедельник, 27 июля, запланирована специальная пресс-конференция, на которой будет присутствовать капитан порта.

Напомним, вчера уже была предпринята попытка поднять затонувшее судно. Но из-за тросов, которые были капроновыми, этого сделать не смогли.

Ранее одесский филиал предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) обратился с письмом к губернатору Одесской области Максиму Куцему. В нем сотрудники порта просят признать положение с танкером "Делфи" техногенной катастрофой.