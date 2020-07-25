Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь в Киеве закрылся на карантин. В храме Православной церкви Украины выявлена вспышка коронавируса.

Об этом в пятницу, 25 июля, информирует пресс-служба монастыря в Facebook.

"Объявление о закрытии на самоизоляцию. В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, в связи с карантинными предписаниями, Свято-Феодосийский монастырь закрывается для посещения", - сказано в сообщении.

При этом представители монастыря не поделились информацией о числе подтвержденных случаев в храме. По информации из открытых источников, на территории монастыря проживают 8 человек.

Напомним, в июне в Киеве вспышку коронавируса зафиксировали в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там за несколько дней Covid-19 обнаружили у 26 служительниц.

Стоит отметить, что в конце мая карантин был снят в столичных Ионинском и Свято-Покровском монастырях.