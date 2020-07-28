28 июля растущая Луна в Скорпионе. Вторник для многих будет напряженным. Для успешного завершения дел придется приложить немало усилий. В это же время большинство начинаний, в том числе глобальных, окажутся успешными.

"Страна" предлагает читателям гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Идите вперед бесстрашно, даже если вам будут говорить, что вы не правы. Не реагируйте, если почувствуете, что вам завидуют. Впрочем, и сами не поддавайтесь этому чувству.

Телец (21.04 - 20.05)

Залогом успеха сегодня станет размеренность. Также выверяйте все свои действия. Если придется делать выбор, то слушайте в большей степени голову, а не сердце.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вас ждет бумажная работа или организационные моменты. Возможно, в последний момент образуются встречи. Они могут забрать много сил, однако будут продуктивными.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вы испытаете удивление относительно поведения других людей или их отношения к вам. Постарайтесь сразу не высказывать мнение по этому поводу, возьмите паузу на несколько дней.

Лев (23.07 - 23.08)

Для того, чтобы строить свои планы на ближайшее будущее, Львам придется задавать неудобные вопросы. Впрочем, следует знать, что так к ним относитесь лишь вы, для других они корректные.

Дева (24.08 - 23.09)

Не огорчайтесь, если человек, с которым вы попытаетесь пойти на контакт, не откликнется. Это означает, что вам нужно пересмотреть тактику и, возможно, действовать иначе.

Весы (24.09 - 23.10)

Не исключено, что вы можете стать жертвой рекламы. Чтобы этого не случилось, меньше обращайте внимания на бренд, а больше - на качество и цену.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вам следует наслаждаться чувством движения. Если вас ждет дорога, она непременно будет успешной. Любуйтесь природой и постарайтесь запомнить этот день.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если вы давно думали о смене работы, то пора всерьез задаться этим вопросом. Однако помните, что лучше всего искать работу, когда у вас она есть. То есть сначала трудоустройтесь, а потом начинайте сжигать мосты на нынешнем месте.

Козерог (22.12 - 20.01)

Дел будет масса. С самого утра записывайте или фиксируйте так, как вы привыкли, задачи для себя. В противном случае есть вероятность, что упустите что-то важное.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не исключено, что в этот день вы будете ностальгировать - о бывших коллегах или отношениях, путешествиях или других эмоциях. Не отказывайте себе в такой минутке прошлого. Воспоминания могут лучше понять себя настоящего.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб могут случиться непредвиденные расходы. Не волнуйтесь по этому поводу. Деньги вы заработаете, а эти траты действительно важны, в будущем вы это оцените.