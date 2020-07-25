По состоянию на субботу, 25 июля, коронавирус подтвердился еще у 10 бойцов Вооруженных сил Украины. Всего в армии болеют 155 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Так, на самоизоляции находится 410 бойцов. Четверо из тех, кто заразился за сутки, сейчас находятся в медицинском учреждении. Остальные находятся дома под присмотром врачей.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, что коронавирусом за сутки в Украине заразились 1106 человек. Это антирекорд за июль. Из них в столице были обнаружены 129 новых случаев.