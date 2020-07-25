Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы Украина получила вакцину от коронавирусной болезни одной из первых.

Об этом в субботу, 25 июля, шла речь во время традиционного совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране, передает Офис президента.

Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине зафиксирован новый тревожный результат - за сутки Covid-19 подтвердился у 1 106 человек.

"Среди лидеров по количеству выявленных новых больных - Ровенская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую и Буковину в связи с заполненностью койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполненность составляет 64%, в трех других регионах - более 40%", - говорится в сообщении.

Глава правительства также указал на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и ушла с лидерских позиций в антирейтинге по распространению Covid-19.

В свою очередь президент коснулся темы получения Украиной вакцины от коронавируса.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очередь", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию о вакцине.

"Дополнительно главе государства сообщили, что после пожара на Луганщине уже восстановлено 301 жилой дом", - добавили в Офисе президента.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, старт массовой вакцинации людей от инфекции Covid-19 может начаться в середине 2021 года.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцина от коронавируса появится не раньше, чем весной следующего года.