Представитель МИД Турции Хами Аксоя назвал враждебной реакцию Греции на первую за 86 лет мусульманскую молитву в соборе Святой Софии, который власти Турции объявили мечетью.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, глава МИД Турции назвал реакцию Афин на молитву такой, которая "показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции".

В Анкаре утверждают, что руководство Греции провоцирует общественность на враждебность по отношению к Турции, хотя сами являются "испорченными детьми Европы, которые не могут принять повторного поражения в Айя-Софии".

МИД Греции уже выступил с ответом на обвинения Турции, обвинив Анкару в "религиозном фанатизме".

"Международное сообщество 21 века шокировано наблюдением за религиозным и националистическим фанатическим сумбуром в современной Турции", - говорится в тексте сообщения МИД Греции.

Напомним, вчера в соборе Святой Софии в Стамбуле, где прошел первый за 86 лет намаз, были закрыты шторами христианские мозаики.

Ранее мы подробно писали об изменениях, которые произошли в соборе Святой Софии после получения статуса мечети. В первую очередь, там начнут круглосуточно читать Коран, но при этом определенное время будет отведено для тех, кто желает полюбоваться знаменитыми фресками собора. Помимо круглосуточного чтения Корана, в соборе ежедневно будут совершать все пять намазов, положенных по канонам ислама.