Правоохранители продолжают вести поиски "полтавского террориста" Романа Скрипника. Оперативному штабу удалось подключить приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на свои источники в полиции.

Так, сейчас около 500 человек проводят оперативные мероприятия неподалеку от села Великий Байрак, где оборудован штаб по поиску.

Директор коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что вокруг села есть большой массив полей и лесопосадок, где может скрываться преступник. Район поиска составляет около нескольких сотен гектаров.

Жителей села попросили ни в коем случае не пытаться задержать преступника, поскольку его действия могут быть непредсказуемыми.

"Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, либо пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант", — сказал Шевченко.

Напомним, в четверг, 23 июля в Украине вновь произошел захват заложника. Не успели украинцы отойти от луцкого ЧП, как история повторилась в Полтаве.

Ранее "Страна" приводила объяснение МВД, почему дали исчезнуть Скрипнику.