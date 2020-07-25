Работники, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2", не могут приступить к работе уже две недели. Им мешает нерест трески в Дании, где идут работы.

Об этом сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября. При этом, как отмечает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.



В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы и внедрять санкции против "Северного потока - 2".

Напомним, 23 июля Сенат США поддержал проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2". В то же время в Кремле считают, что несмотря на новые санкции Соединенных Штатов, способ достроить "Северный поток-2" будет найден.