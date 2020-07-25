Патриарх Русской православной церкви Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать свой автомобиль Mercedes Benz S-класса за 9 500 000 рублей (около 130 000 долларов — Ред.).

Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда у себя в Telegram-канале.

"Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса. Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — говорится в сообщении.

Это уже четвертый элитный автомобиль в автопарке настоятельницы.

В то же время в автопарке у самого Патриарха Кирилла есть бронированный Mercedes-Benz S-Klasse Pullman с удлиненным корпусом, пара внедорожников американского производства Cadillac Escalade и советский лимузин ГАЗ-13 "Чайка".

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