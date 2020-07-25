Российский ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что участвовал в Чеченской войне. Якубович был офицером запаса и, по его словам, имеет знаки отличия за выполненные в горячих точках задания.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово", - рассказал Якубович.

Он оговорился о боевых командировках в Афганистан. Якубович рассказал, что узнал о начале первой Чеченской войны по телевизору, а затем поехал в штаб внутренних войск в Лефортово.

"Началась первая чеченская война, 1995 год. Я поехал в штаб внутренних войск в Лефортово, пришёл к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе. Потом ездил ещё по линии пограничной службы, по линии Минобороны, но чаще по линии внутренних войск. Ездил и с группой "Альфа", - поделился Якубович.

Сейчас ведущий занимается написанием книги об участии в Чеченской и Афганской войнах, а также в Косове.

Ранее "Страна" писала, что Якубович рассказал, что думает о своей работе.

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