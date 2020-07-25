Ученые из Ганноверского университета ветеринарной медицины научили собак распознавать образцы, которые были взяты у зараженных коронавирусом.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Так, восемь собак были отобраны у правоохранителей Германии, после чего их отправили на специальные курсы на несколько недель. По словам ученых, показатель успешности эксперимента оказался на уровне 94%. Всего участие в исследовании взяли больше тысячи здоровых и заболевших человек.

"Мы думаем, что это работает по причине того, что в организме зараженного достаточно сильно изменились метаболические процессы. Благодаря этому собаки могут улавливать специфический запах", — сказала профессор Марен фон Кекритц-Бликведе.

В случае, если дальнейшие исследования покажут столь успешный результат, собак смогут использовать в аэропортах для обнаружения зараженных.

Теперь, по словам исследовательницы, собак необходимо различать больных, чтобы они могли различать такие заболевания, как грипп и коронавирус.

До этого мы писали, что похожим "натаскиванием" собак принялись исследователи в Австрии. Ученые утверждают, что животные смогут обнаруживать даже бессимптомных зараженных.

Также "Страна" рассказывала, что в мае об аналогичных успехах рассказали ученые из Финляндии. По их словам, уровень погрешности собак приблизительно такая же, как и у тестов на коронавирус.