В Лондоне голый мужчина прошел по улице. На нем была только маска, надетая спереди вместо нижнего белья.

Он сам выложил фото прогулки в социальные сети.

Это был 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф. Таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные в Англии. В стране с 24 июля жители обязаны носить маски в общественных местах.

В Великобритании коронавирусом заразились почти 298 тысяч человек, умерли больше 45 тысяч граждан.

Фото: Instagram/humantimothy

Отметим, что задумка акции не нова, в Facebook утром 24 мая появился видеоролик с десятком мужчин, которые непринужденно бегут голыми по центру Киева. На бегунах надеты только медицинские маски, носки и обувь. Причинные места атлеты прикрывают руками. Таким образом они также пытались привлечь внимание к ношению масок.

Также мы рассказывали, что в Киеве голая дама показала пешеходам, как пересекать "зебру" двумя способами.