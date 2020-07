Выходцы из двух закавказских стран - Армении и Азербайджана - начали стычки по всему миру. То есть за пределами Нагорного Карабаха - региона, где уже 30 лет идет противостояние между этими народами.

В июле началось военное обострение. Причем даже не на месте этого многолетнего конфликта - а прямо на взаимно признанной границе двух государств.

А на днях этнические группы армян и азербайджанцев начали кровавые конфликты еще дальше от границ Карабаха - в Киеве, Москве и даже за океаном. Представители общин вступают в жестокие драки, доходит дело и до перестрелок и поджогов.

Как и почему это происходит - разбиралась "Страна".

Детально мы описывали фабулу обострения в материале Кавказская битва. Почему схлестнулись Армения и Азербайджан.

Перескажем суть событий вкратце.

Азербайджанцы обвинили противника в приграничном артобстреле, из-за чего погибли четверо их военных. Армяне в свою очередь заявили, что авто с пограничниками Азербайджана заехало на их кордон, почему и полыхнул конфликт.

В общем, как мы знаем из опыта украинского Донбасса - объяснения эскалации насилия у сторон всегда находятся. Вопрос был в том, что впервые случилось обострение вдали от вечно воюющего Карабаха и вызвало серьезные жертвы - по некоторым данным, уже до сотни человек.

Что стало причиной уже международной напряженности: Армения попросила помощи у "русского НАТО" - Организации договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Киргизия.

В поддержку Азербайджана выступила Турция.

Версий происходящего было несколько. Они главным образом сводились к тому, что обе страны могли начать эскалацию ради решения каких-то внутренних проблем (экономический кризис, коронавирус).

Со стороны армянских экспертов говорилось и о том, что из-за падения цен на нефть экономическое положение в Азербайджане ухудшилось, и новый конфликт стал "спасательным кругом" для рейтинга президента Ильхама Алиева. В Баку же подозревают Ереван в попытке сплотить вокруг себя ОДКБ и заставить Москву наконец выступить однозначно на стороне армян, разрушив ровные отношения с Азербайджаном.

Звучали и конспирологические теории. В Турции, например, заявляли, что "атака Армении" стала ответом на решение Анкары сделать мечетью православную святыню - церковь Святой Софии.

Пока непонятно, куда заведет эта ситуация. Стычки на границе с различной интенсивностью там продолжаются - в том числе гибнут высокопоставленные военные.

А в последние дни открылся второй фронт этой войны - потасовки между азербайджанской и армянской диаспорами в разных странах мира.

Вчера массовые драки двух враждующих народов начались в Москве - городе этнически неоднородном, где, как и в любой крупной столице бывшего СССР, есть множество выходцев из закавказского региона, объединенных в свои землячества.

В ночь на 24 июля они устроили драки в российской столице. На видео есть моменты, как нападают на машины с армянскими номерами. В ходе столкновений задержали 13 человек обеих национальностей.

В потасовке участвовали порядка 40-50 азербайджанцев и армян, некоторые были вооружены пистолетами. Вот как выглядела эта стычка со стороны:

Телеграм-канал "Подъем" заявил, что поводом для нападений азербайджанцев могло стать видео с армянами, которые избили своих этнических оппонентов и одного из них загнали в пруд.

Ролик снят также в Москве. Правда, доподлинно неизвестно, кто кого избивает. Но несколько раз отчетливо звучит слово "Азербайджан".

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, после драк погибших нет, но двое пострадавших армян в больницах. Он заявил, что нападают на его соотечественников уже десять дней по всей Москве.

У азербайджанцев своя версия: председатель землячества Элунур Гусейнов говорит, что армяне первыми разгромили арбузную палатку выходцев из Азербайджана, после чего последовали стычки.

А они действительно серьезные и, по всей видимости, насилие обоюдное. Вот видео из азербайджанского ресторана "Тысяча и одна ночь" в Москве, куда пришли неизвестные визитеры и устроили драку.

Нападающие часто вооружены. На одном из видео азербайджанец с криком "Карабах наш!" бьет прикладом ружья армянина.

Армяне заявили, что создают патрули самообороны в Москве. Это обещание прозвучало еще до обострения ситуации - накануне диаспора говорила, что один из них получил ножевое ранение, на которое последует ответ.

В общем, кто первый начал противостояние - понять так же сложно, как и искать инициаторов стрельбы на границе двух закавказских государств. Всего в России на данный момент задержаны 25 человек, которые участвовали в столкновениях.

В столице Украины тоже неспокойно. В ночь на субботу копы сообщили о стрельбе по двум иностранным студентам на Печерске - их обоих неизвестный ранил в ноги.

Впоследствии они оказались азербайджанцами. В диаспоре обвинили армян.

"Получив информацию, я и высокопоставленные представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на нее внимание, владелец машины поспорил с ними", – сказал глава диаспоры Азербайджана в Украине Хикмет Джавадов.

Отметим, что по информации "Страны", номер авто "Мерседес Гелендваген" был такой - 50RV100. Это не армянский номерной знак, а немецкий: индекс RV означает "Ravensburg".

В полиции пока эту версию никак не комментируют. Вот видео с места преступления.

Накануне - за день - армяне заявили о попытке поджечь два ресторана, которыми владеют представители этой национальной общины - "Ноев ковчег" и "Севан". В них бросили бутылки с зажигательной смесью, однако серьезного пожара благодаря охране удалось избежать.

BREAKING NEWS: Armenian Cafe in Kiev, Ukraine Set on Fire by Azerbaijanis. pic.twitter.com/6VISBfJoss