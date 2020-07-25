Силовики "повязали" массовку Гоши Куценко прямо на съемках из-за парада с Путиным
Российский актер Гоша Куценко рассказал, что полиция арестовала в Санкт-Петербурге актеров массовки, которые снимались вместе с Куценко в сериале про милицию. Их забрали прямо со съемок в костюмах. Видео с рассказом актер выложил в социальные сети.
Об этом артист сообщил вечером в пятницу, 24 июля, заметив, что правоохранители назвали съемки сериала "цирком".
"Нормально? У нас были съемки милицейское кино. И массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли", - возмутился Куценко.
Он объяснил, что всю массовку увезли в отделение.
"Федорцова в форме подполковника сейчас сюда внесли под плащ-палаткой. Нормально вообще?" - отметил Куценко.
Коллега актера по имени Борис добавил, что артистам их задержание объяснили близостью "верховного главнокомандующего" - то есть президента Российской Федерации Владимира Путина.
Отметим, что завтра, 26 июля, в Петербурге и городе-порте Кронштадте пройдет большой военно-морской парад, посвященный 75-летию Победы, его будет принимать Владимир Путин. Вероятно, поэтому службы безопасности усиленно патрулируют Санкт-Петербург.
Видео: YouTube/Вепсская Весна
Напомним, что Путин решил перенести "Бессмертный полк" на 2021 год.
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