Российский актер Гоша Куценко рассказал, что полиция арестовала в Санкт-Петербурге актеров массовки, которые снимались вместе с Куценко в сериале про милицию. Их забрали прямо со съемок в костюмах. Видео с рассказом актер выложил в социальные сети.

Об этом артист сообщил вечером в пятницу, 24 июля, заметив, что правоохранители назвали съемки сериала "цирком".

"Нормально? У нас были съемки милицейское кино. И массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли", - возмутился Куценко.

Он объяснил, что всю массовку увезли в отделение.

"Федорцова в форме подполковника сейчас сюда внесли под плащ-палаткой. Нормально вообще?" - отметил Куценко.

Коллега актера по имени Борис добавил, что артистам их задержание объяснили близостью "верховного главнокомандующего" - то есть президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отметим, что завтра, 26 июля, в Петербурге и городе-порте Кронштадте пройдет большой военно-морской парад, посвященный 75-летию Победы, его будет принимать Владимир Путин. Вероятно, поэтому службы безопасности усиленно патрулируют Санкт-Петербург.

Видео: YouTube/Вепсская Весна

Напомним, что Путин решил перенести "Бессмертный полк" на 2021 год.

Ранее "Страна" писала, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали украинского футболиста, ему грозит срок в 20 лет.