В пятницу, 24 июля, Киевский районный суд Одессы отпустил под домашний арест Магомеда Айдамирова - лидера известной банды, которая специализировалась на похищениях людей и вымогательстве денег за их освобождение. В нее входили и местные национал-радикалы, а также чеченцы, некоторые из которых ранее служили в спецподразделениях Чеченской республики (подробнее о банде читайте в материале "Страны").

Вместе с Айдамировым в зале суда были освобождены еще трое участников его банды. Это Халид Абазов, а также националисты Юрий Поляков и Евгений Клименко. Их отпустили при том обстоятельстве, что пострадавшие от бандитов - похищенные предприниматели - уже три года ходят с государственной охраной, так как им неоднократно присылали угрозы. Все четверо находятся в межгосударственном розыске. Еще четыре участника банды в бегах и также в межгосударственном в розыске, их задержать не успели.

Банду Магомеда Айдамирова задержали в Одессе в 2018 году. Об этом тогда на своей странице в ФБ написал тогдашний первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин.

В числе похищенных бандой Магомеда Айдамирова - 61-летний одесский предприниматель Юрий Ю. – учредитель одесской строительной фирмы "Обрий". Похитители требовали от него 250 тысяч долларов, а потом снизили сумму до 200 тысяч. Одессит просидел в плену у бандитов 48 суток.

Интересно что, гражданин России Магомед Айдамиров - племянник известного криминального авторитета Султана Айдамирова, банда которого держала в страхе Одессу в начале 2000-х. Также Магомед Айдамиров, по данным источников в полиции, женат на дальней родственнице нардепа от партии Порошенко "Европейская солидарность" Мустафы Джемилева.

В состав банды входило 15 человек, с 2015 по 2017 годы бандиты похитили более десятка человек. Во время обысков у Айдамирова и его подельников нашли огромное количество оружия и взрывчатки.

Задержание Магомеда Айдамирова (на верхнем фото). Фото: Национальная полиция

Ранее мы писали, что Шевченковский суд Киева оправдал трех чеченцев, напавших на экс-нардепа Мустафу Найема возле Бессарабского рынка в 2018 году.

Также "Страна" рассказывала, что СМИ назвали имя чеченца, подозреваемого в организации убийства Окуевой.