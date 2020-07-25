В субботу, 25 июля, в Хабаровске прошла новая акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По различным данным, на улицы вышли от 6 500 до 40 000 россиян.

Об этом говорится в материале "Медузы".

Так, это уже 15-я несанкционированная акция протеста в поддержку чиновника. Как и в прошлые разы, митинг начался на площади Ленина. Активисты прошли по центральным улицам, после чего вернулись на площадь. На этот раз во время ходы они скандировали лозунги "Свободу", "Пока мы едины — мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

Численность активистов, по различным данным оценивается по-разному. Мэрия Хабаровска утверждает, что в акции участвовало 6500 человек, в то время как у Навального сообщают о 40 000 участников.

Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность после отставки Фургала, не захотел общаться с активистами, которые неоднократно призывали к чиновнику. На этих выходных он отправился в рабочую поездку по краю.

В Хабаровском крае прошли новые протесты. Видео: YouTube/Медуза

Напомним, предыдущая акция протеста в Хабаровске состоялась 18 июля. Тогда протестовать вышли около 50 000 человек.

"Страна" также разбиралась, почему Хабаровск вышел на протесты после ареста губернатора и что это значит для России.