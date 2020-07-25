В субботу утром, 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла масштабная авария, в результате которой погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового авто. Десять пассажиров автобуса получили травмы. Их госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

В селе под Киевом произошла смертельная авария. Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Также сообщалось, что на днях депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.

А ранее мы писали, что во Львовской области на трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля. В результате масштабного ДТП погибли двое водителей. Еще одна женщина госпитализирована с телесными повреждениями.