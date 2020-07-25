Апелляционный суд подтвердил, что порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам незаконный. Следовательно, постановление Кабмина № 649 отменено. Теперь задолженность по пенсиям не нужно отсуживать.

Об этом рассказывает издает Суд.ua.

Согласно постановлению КМУ "Вопросы погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда" от 22 августа 2018 № 649 должник - орган Пенсионного фонда Украины. Его должником должен признать суд.

Чтобы должник получил выплату от ПФУ, он должен подать в Фонд судебное решение, в фонде образуется комиссия из 7 человек, которая разбирается с этим. Но Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы не выполняли в полном объеме решения судов, вступившие в законную силу по пенсионным выплатам, чем лишали пенсионеров возможности забрать долги.

Указанное постановление КМУ было обжаловано в Окружном административном суде Киева, так как оно противоречит Конституции Украины и законам Украины.

После судебных тяжб суд первой инстанции 12 ноября 2019 отменил Порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 2018 № 649 и признал.

Кабмин и ПФУ подали апелляционные жалобы, но проиграл.

Данное вопрос также находится на рассмотрении Верховного Суда, поскольку Кабмин обжаловал в КАС ВС промежуточное процессуальное решение апелляционной инстанции.

Ранее "Страна" разбиралась, как Кабмин Шмыгаля переписал правила получения выплат от государства.

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