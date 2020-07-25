На Закарпатье пограничники задержали табачных контрабандистов. Также они пресекли три попытки переправить сигареты через границу.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Три попытки табачной контрабанды пресекли в течение последних суток пограничники Мукачевского отряда. В результате были задержаны трое табачных контрабандистов и выявлено 11 пакетов сигарет", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования, военнослужащие отделения инспекторов "Большой Бычков" обнаружили три пакета с 1400 пачками безакцизных сигарет. Контрабандисты, испугавшись пограничников, бросили их возле от реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией.

Еще одну попытку переправить табачные изделия по реке остановили пограничники отделения инспекторов "Деловое".

"В ходе совместных с румынскими коллегами розыскных мероприятий, были задержаны двое украинцев, которые попытались переместить 4 пакета табачных изделий", - говорится в сообщении.

На украинском-венгерском участке границы попытку табачной контрабанды прекратил пограничный наряд отделения инспекторов "Вилок".

"Военнослужащие задержали 28-летнего контрабандиста, который вместе с соучастником пытался переместить 4 пакета табачных изделий водным каналом Ботар. Одному из злоумышленников удалось скрыться", - говорится в сообщении.

На всех трех задержанных были составлены протоколы, дела направлены в суд. Сигареты доставлены в пограничные подразделения.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Ранее "Страна" писала, на границе с Беларусью обнаружили самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет - около 130 тысяч пачек.

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