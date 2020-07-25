В Алуште в дельфинарии "Акварель" расчленили мертвого дельфина. Там не было холодильника нужных размеров, чтобы сберечь труп целым. По данному факту чиновники проведут проверку.

Об этом пишет РИА "Новости".

Дельфин умер из-за хронических заболеваний. Чтобы провести экспертизу, нужно было сохранить тело. Из-за отсутствия холодильника нужного размера, работники разделили труп животного на куски.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки", - сообщила "глава" местной администрации Галина Огнева.

Она отметила, что даже отсутствие холодильника не оправдывает поступка.

Ранее "Страна" писала, что в Алуште развалился бассейн с дельфинами в дельфинарии. Вода хлынула на улицы, но животных удалось спасти.

Также мы рассказывали, как в Одессе спасают дельфинов, которые застряли между волнорезами.