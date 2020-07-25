В России умер 82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Александ Иваницкий. 22 июля спортсмен пропал, его тело нашли в реке, он утонул.

Об этом пишет ТАСС.

Мужчина ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы (Московская область). Предположительно, его путь лежал через реку, которую он преодолевал вплавь. Тело найдено в реке. Мужчина утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.

Напомним, что в конце мая в Киеве был найден убитым народный депутат Валерий Давиденко.

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