В пятницу, 24 июля, в Каменец-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной произошло столкновение машины "скорой" и легковушки. В результате инцидента пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд", не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи "Пежо Боксер" под управлением 36-летнего каменчанина. "Скорая" двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали девять человек: водитель легковушки и его пассажиры, водитель "скорой", а также сидевшие там врач, медсестра и их пациенты.

По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

Машину "скорой" в Хмельницкой области протаранила легковушка. Фото: npu.gov.ua

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